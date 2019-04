William ha tradito Kate? E la famiglia reale trema

L’annuncio più atteso dell’anno, la nascita per primo erede di Harry e Meghan Markle tarda ad arrivare e se fosse per lei non arriverebbe nemmeno mai, perché la futura mamma ha deciso di preservare al massimo la privacy del suo baby. E così la stampa inglese gioca la carta di riserva buttandosi anima e corpo sul presunto tradimento di William a Kate. Foto sgranate, quelle rilanciate dai principali quotidiani inglesi a partite dall’immancabile “Sun”, ma tanto basta per gridare all’ennesimo scandalo di corte. Si vedono un lui e una lei in un locale che si scambiano abbracci e baci, ma sono ripresi troppo da lontano per avere delle certezze. Eppure dall’altra parte della Manica non hanno dubbi: sarebbero le prove che William, un anno e mezzo fa mentre la moglie aspettava il terzo figlio, l’avrebbe tradita con una delle sue migliori amiche, Rose Hanbury moglie del marchese di Cholmondeley.

Nome non nuovo, soprattutto alla voce presunti tradimenti, ma prove concrete nessuna. Tanto però è bastato per alimentare le voci di una crisi prolungata, che va avanti da tempo e che ad inizio aprile avrebbe anche fatto pensare a lei di mettere in mezzo gli avvocati per trattare il clamoroso divorzio. Voci che si uniscono al presunto litigio tra William e Harry: quest’ultimo avrebbe accusato il fratello di non aver imparato niente dal divorzio dei suoi genitori e di non avere rispetto. Dalla Corte, come al solito, nessuna conferma mentre i diretti interessati hanno risposto pubblicando su Instagram le prime immagini ufficiali del piccolo Louis proprio in occasione del suo primo compleanno, il 23 aprile. La somiglianza con il padre, come per George, è notevolissima e almeno in questo caso nessuno avrà da ridire.

Kate e William domenica erano insieme agli altri membri della Royal Family alla messa ufficiale per celebrare la Pasqua ma mancava Meghan. Un’assenza che alimenta le voci di un parto prossimo, forse già avvenuto e tenuto segreto per fregare i fotografi che non aspettano altro. Difficile in realtà che sia così perché alla messa Harry c’era e ha anche chiacchierato amabilmente con Kate e William, come hanno riferito alcuni dei fotografi presenti fuori dalla chiesa ad Harper’s Bazaar Uk. Intanto però Doria Ragland, onnipresente ma discreta mamma della Markle, nei giorni scorsi è sbarcata a Londra. Una normale visita di cortesia alla figlia e al genero, certo, ma ormai i tempi della gravidanza sono maturi e ogni ora potrebbe essere quella buona per la comunicazione ufficiale. Voglia o meno la mamma, si farà così.