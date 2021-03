Willie Peyote si gode il secondo posto provvisorio

Ottimi i risultati fin qui conseguiti dal torinese Willie Peyote al Festival di Sanremo 2021 condotto da Amadeus. Il cantante torinese, con la canzone ‘Mai dire mai (la locura)’ è al momento al secondo posto nella classifica provvisoria generale tra i Big in gara. Davanti a lui, solo Ermal Meta.

Terza piazza momentanea per Arisa, a seguire Annalisa, Maneskin, Irama, La rappresentante di lista, Colapesce Dimartino, Malika Ayane, Noemi. Questa sera, come di consueto, la serata conclusiva. Riuscirà Peyote a confermarsi tra le rivelazioni di questa 71esima edizione del Festival?

La sua canzone, spiega, «parla di come ci siamo ormai abituati a mettere al primo posto il mero intrattenimento, in tutti i campi, dall’arte e alla cultura, passando per lo sport e arrivando anche alla politica. Avere un personaggio che funziona è più importante che avere talento, avere il consenso è più importante che avere un programma, far parlare di sé è più importante che avere qualcosa da dire. Anche in pandemia “the show must go on” quindi si gioca lo stesso anche con gli stadi vuoti, teatri chiusi e concerti annullati ma con gli streaming e i talent show la giostra sembra continuare a girare, Ad aprire la mia canzone una citazione tratta dalla serie BORIS che tutti conoscono come il monologo della Locura: ‘questa è l’Italia del futuro: un paese di musichette mentre fuori c’è la morte’»

Intanto il video del suo brano sanremese è visibile su: