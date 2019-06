Wonda non fa paura: la polizia sgombera la casa della “strega”

Non sono state sufficienti le promesse (o le minacce) di malefici se qualcuno si fosse azzardato a sgomberare il palazzo di via Borgo Dora 39 dove, insieme ad altri 18 abusivi, abitava anche la maga Wonda. La fattucchiera maestra in “usum algayb”, un’insieme di scienze occulte che comprendono la divinazione, l’astrologia e l’oniromanzia (interpretazione dei sogni) e di “Sihr” (magia bianca) e “ilm al-sihr” (magia nera).

Sono bastate alcune camionette di celerini e dal palazzo sono stati allontanati tutti. Nell’estremo tentativo di non cadere nella rete della polizia, una ragazza nigeriana si è lanciata da una finestra per fuggire, ma è stata meno fortunata dell’acrobata africano che qualche settimana fa è balzato giù dal primo piano della questura. La donna è caduta malamente, ha dovuto essere soccorsa e trasportata con un’ambulanza in ospedale dove è stata ricoverata in codice giallo. Oltre ad essere abusiva, la giovane nigeriana, come ha poi spiegato il questore Giuseppe De Matteis, «non era censita e così il suo compagno».

Per i 19 occupanti è stata trovata, a cura del Comune di Torino, una sistemazione provvisoria per qualche giorno. L’ultima persona a lasciare l’edificio è stata proprio Wonda che prima si è barricata in casa, poi si è opposta allo sfratto non con riti o pozioni magiche, ma eccependo obiezioni legali: «Io in questa casa non sono abusiva, pago l’affitto: queste sono le ricevute e questo è il mio contratto». Pezzi di carta che però non sono serviti ad evitarle lo sgombero e la donna è stata fatta salire su un’auto del Comune che l’ha condotta nella nuova residenza, “ospite” di Chiara Appendino.

Lo sfratto è stato un colpo al cuore per il marito di Wonda che forse aveva riposto eccessiva fiducia alle magie della consorte. L’uomo è stato colto da un leggero mancamento e trasportato in ospedale. Svuotato completamente l’alloggio della maga, mobilio e attrezzature varie sono state accatastate su un furgone e portate in un deposito. C’era il divano dove Wonda faceva accomodare gli ospiti e poi molte pentole e pentolini, pendoli e pendolini. Insomma l’intero armamentario per una maga che si rispetti, come Wonda, almeno dal giudizio della gente del quartiere, lo è al di là di ogni più o meno ragionevole dubbio.

Tralasciando il colore a tinte forti della vicenda, sullo sfondo resta un’operazione di sgombero «pianificata secondo un programma – ha sottolineato il questore De Matteis – concordato con il prefetto Palomba, il Comune di Torino e diverse associazioni che si occupano di accoglienza». E’ stata redatta una lista di sgomberi che prevede delle priorità: «Laddove ci sono problemi di sicurezza – prosegue De Matteis – come gravi carenze negli impianti elettrici o nella distribuzione del gas, si interviene prima, non possiamo correre rischi in materia di sicurezza. E poi c’è la questione dei minori: si sgombera solo quando abbiamo la certezza che possano essere ospitati in strutture adeguate. Infine, per ciò che riguarda il Moi, abbiamo trovato il metodo e tra qualche settimana anche le ultime palazzine saranno poste in sicurezza».