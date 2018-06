X Factor a Torino: dal 18 al 20 giugno ultima tappa delle Audizioni al Pala Alpitour

Dopo il debutto della nuova giuria a Pesaro, è tempo per l’ultima tappa delle audizioni per X Factor, il talent show di Sky Uno HD, prodotto da FremantleMedia Italia. L’appuntamento per conoscere da vicino i giudici è a Torino dal 18 al 20 giugno al Pala Alpitour di Corso Sebastoboli 123. Al tavolo sarà presente la nuova giuria composta da Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento. A tenere le fila il veterano Alessandro Cattelan, che dal backstage sosterrà gli aspiranti concorrenti.

Le Audizioni si preannunciano come sempre un grande show, all’insegna del talento, della passione per la musica, dei commenti del nuovo team al tavolo, ma anche del divertimento. Le categorie sono sempre le stesse: Under uomini, Under donne, Over 25 e Gruppi che comprende le band e le formazioni vocali. Per gli aspiranti concorrenti pochi minuti per vincere l’emozione e dimostrare di avere quel talento speciale per convincere i giudici conquistando almeno 3 si.

Fedez raggiunge quota 5 presenze consecutive al tavolo della giuria; il rapper e produttore discografico che ha all’attivo 27 Dischi D’oro e 50 Dischi di Platino, ha vinto l’edizione numero 8 con Lorenzo Fragola. Manuel Agnelli è al suo terzo anno, alla guida dei Gruppi lo scorso anno ha portato in finale i Måneskin, classificatisi secondi riscuotendo da subito uno straordinario successo. Mara Maionchi è tornata al tavolo dei giudici lo scorso anno, portando subito sul gradino più alto del podio il tenore pop Lorenzo Licitra. Infine si appresta a debuttare al tavolo della giuria e ad affrontare una nuova sfida nella sua pluridecennale e multiforme carriera Asia Argento, artista capace di destreggiarsi nel cinema, dove è regista e autrice, in tv, e nella musica, dove con una visione unica, ha spaziato nel mondo industrial ed elettropop. È stata acclamata in Francia e in Belgio e ha vinto in entrambi i paesi, un Disco di Platino per Gloria degli Indochine, una delle band più influenti del rock francese. Ha collaborato con grandi artisti come Brian Molko dei Placebo e Tricky ed è sua una apprezzatissima versione di Le sacre du printemps di Anton Newcombe di The Brian Jonestown Massacre.

Per assistere alle registrazioni delle Audizioni è sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo [email protected] indicando la data di partecipazione e il numero di posti che si desidera riservare. L’ingresso è gratuito e consentito ai maggiori di 12 anni. Gli spettatori minorenni possono accedere solo se accompagnati da almeno un genitore e con liberatoria firmata da entrambi i genitori.