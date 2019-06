X Factor sbarca sotto la Mole a caccia di nuovi concorrenti

Torino alla ricerca del “fattore X”. Da domani fino a martedì 18 e poi ancora alla fine della prossima settimana, sabato 21 e domenica 22 giugno negli spazi del PalaAlpitour di corso Sebastopoli 123 si svolgeranno le audizioni di casa Sky in vista dell’edizione 2019. Molte ed importanti le novità in giuria, a cominciare dalla presenza di un torinese doc come il cantante dei Subsonica Samuel, oltre al musicista più discusso del momento, il rapper Sfera Ebbasta.

Confermatissima, sebbene alcune sue dichiarazioni facessero credere il contrario, Mara Maionchi che con la sua travolgente simpatia e un linguaggio particolarmente colorito è entrata di prepotenza nel cuore del pubblico. La stessa Mara parlando della propria esperienza come giurata racconta: «Avevo detto di essere stanca, ma questo programma crea in me una tempesta di emozioni, gioia e voglia di fare. Mi sento più che mai fresca e motivata. Ne sentivo proprio il bisogno».

Padrone di casa anch’egli confermatissimo nel ruolo di presentatore, sarà anche quest’anno, Alessandro Cattelan. Il talent più “cool” d’Italia è dunque pronto a rimettersi in moto. L’altra grande novità è rappresentata dalla presenza di Malika Ayane. La cantautrice «dalla voce di pesca», per usare una espressione di Paolo Conte è più agguerrita e pronta che mai. «Sono di nuovo alla ricerca di stimoli – spiega la musicista milanese di origine marocchine -. È un momento importante ed è anche l’occasione per un bilancio personale della mia carriera. Ogni cosa che faccio è scelto con grande entusiasmo e con molta cura. È una ulteriore occasione per mettermi in gioco affrontando una esperienza come quella televisiva che, per me, è completamente nuova».

Facce nuove in giuria a parte, “X Factor”, aspetta il calore e la voglia di sfondare degli aspiranti concorrenti provenienti da Torino che sognano un futuro nel mondo della musica. Il talent più famoso d’Italia è reduce da analoghe selezioni a Roma e a Milano. Per partecipare alle selezioni come pubblico è sufficiente compilare l’apposito modulo online (tutte le informazioni si trovano sul sito https://xfactor.sky.it).