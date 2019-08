Yaiza Moreno, wag galattica

Modella e wag. Bellissima, perfetta, esplosiva. Lei si chiama Yaiza Moreno ed è la compagna di Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid che non è riuscito neanche lontanamente a non far rimpiangere Cristiano Ronaldo.

Quasi 40mila follower su Instagram, Yaiza sa come far parlare di sé: basta uno scatto e tutte le riviste e i siti di settore si precipitano a pubblicare i suoi scatti. Chissà che non arrivi presto in Italia: Mariano Diaz, infatti, non sembra rientrare nei piani di Zidane e la Roma è pronta ad approfittarne.