Yara Khmidan, la top model ucraina che fa impazzire le griffe

Segni particolari: bellissima. Yara Khmidan è una top model ucraina. Il mondo delle passerelle se la contende. Il merito? E’ tutto del suo fisico ma anche di un portamento “gentile” e al tempo stesso sexy che la rende inimitabile. Non a caso è oggi tra le ragazze più ricercate in assoluto dalle griffe di moda e dalle riviste patinate. Ama viaggiare e ha una predilezione per Parigi. Come non darle torto? Scopriamola insieme attraverso questi scatti tratti dai suoi profili social (Instagram e Facebook)…