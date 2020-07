Yoga, cinema e l’anguriata tra amici: «Che bello riassaporare la libertà…»

L’atteso ritorno dei punti verdi in città. Aspettando la riapertura di piazza d’Armi e via Di Nanni

«Dopo tanta “prigione”, ora i punti verdi li apprezziamo molto più di prima». I torinesi ben ricordano il periodo del lockdown e, giustamente, non pare quasi vero poter finalmente ballare, mangiare e assistere a spettacoli all’aria aperta, in questa strana estate post-covid. E allora menomale che ci sono i punti verdi, 21 in totale messi in piedi anche grazie all’impegno di enti e associazioni dei vari quartieri.

Alla Tesoriera

Alla Tesoriera, il calendario di appuntamenti e la cordialità dei volontari dell’Evergreen Fest fanno passare in secondo piano il fastidio di dover sopportare le nuove misure di sicurezza. «Siamo degli affezionati del posto – racconta Daniela -. Non ho paura del virus, il programma è bello e ci sono molti artisti interessanti. Gli spettacoli che ho visto finora mi sono piaciuti molto».

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN OGGI