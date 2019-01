Yogurteca – Una scorpacciata di proposte “calde” per un inverno da golosi

Non c’è freddo che tenga quando si tratta di farsi coccolare dalle dolci bontà della Yogurteca di Collegno gestita con cordialità e preparazione da Cassandra. Sì perché, dopo una piccola pausa, l’attività riaprirà il 21 gennaio con tutta una serie di golosità calde. In particolare, si potranno gustare: crepes, waffle, ciambelline, churros. E, importante ricordalo, ogni giorno verrà preparato il gelato sia tradizionale, sia di yogurt. Qualità e bontà sono garantiti da Cassandra che dopo anni di lavoro come dipendente ha deciso di mettersi in proprio:

«Nella mia precedente esperienza ho imparato come muovermi in questo settore, avevo idee chiare su quello che volevo per la mia attività. Il nostro yogurt è tutto senza glutine, così come gran parte delle granelle con le quali lo arricchiamo, la frutta è fresca e la preparo personalmente, il gelato è della ditta artigianale D’Elite».

Indirizzo: piazza della Repubblica 18, Collegno

Orario: 15-19 aperto tutti i giorni

email: yogurteca@gmail.com