Yovanna Ventura, così la muchaha della Florida “riscalda” i social

Cifre da capogiro per la caliente top model americana: solo su Instagram la seguono più di 5 milioni di followers!!

Venticinque anni appena compiuti (è nata il 24 novembre del 1995) e tanta “roba” da mettere in mostra sul web. Stiamo parlando di Yovanna Ventura, top model americana nata e cresciuta a Miami. Pensate: su Instagram questa ruggente latina può fare affidamento su un pubblico di oltre 5 milioni di follower!! Cifre da capogiro per la caliente muchaha della Florida. Ebbene sì, Yovanna sa come infiammare i social!!