Zainetto, diario, libri e portapenne. Un salasso da 526 euro a famiglia

Quello che in Piemonte si prepara a cominciare il 10 settembre, sarà un anno scolastico più caro del precedente. Almeno per le famiglie che dovranno sostenere quelle spese irrinunciabili per libri, astucci, diari, quaderni e blocchi da disegno. Una “lista della spesa” che secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha registrato un aumento medio dello 0,8% rispetto al 2017 arrivando a un totale di 526 euro. Nella classifica degli aumenti, quest’anno, il primo posto spetta agli astucci e diari legati ai beniamini dei cartoni animati. ma per libri e due dizionari i genitori dovranno sborsare poco più di 456 euro a studente, ovvero, l’1,1% in meno rispetto all’anno scorso.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI