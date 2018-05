Zaino sospetto davanti alla scuola, ma dentro c’erano “solo” dvd porno

Attimi di apprensione, questa mattina, davanti alla scuola elementare “Walter Fillak” di Banchette, alle porte di Ivrea, per il ritrovamento di uno zainetto abbandonato di fronte all’ingresso dell’istituto. Alcuni genitori, dopo l’entrata dei figli nel plesso, hanno chiamato i carabinieri.

NELLA SACCA CD E DVD PORNO

I militari hanno ispezionato la sacca e, una volta esclusa la presenza di ordigni o oggetti pericolosi, ne hanno analizzato il contenuto. Nello zaino c’erano solo diversi dischi dvd pornografici. Sono in corso gli accertamenti del caso per capire chi ha abbandonato lo zaino in quel punto.