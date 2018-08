Ventiquattro anni, un fisico perfetto e tantissimi fan sui social. Lei si chiama Zaira Bas, è una modella spagnola e nel 2014 è arrivata fino alle semifinali di Miss Mondo.

Nata a Valencia nel 1994, Zaira infiamma il web con i suoi scatti che ne esaltano bellezza e curve da sballo. Popolarissima in patria, è riuscita a ‘sfruttare’ la potenza dei social (Instagram su tutti) per farsi apprezzare in ogni angolo del pianeta. Vedere per credere.

CLICCA QUI per la sua pagina Instagram.