Zampette Reali – Qui il meglio per i cuccioli

Ciotole e guinzagli, cucce e impermeabili, tutto per far felice il cane (ma molti articoli si possono utilizzare anche per i gatti) è da Zampette Reali, negozio che ha aperto da poco più di un mese in via Andrea Mensa 20/D.

«Ho scelto articoli di qualità, di produttori italiani – spiega Erika Vitale – ma li abbino a prezzo abbordabili per tutti. E vendo anche chihuahua italiani a pelo lungo e corto».

Zampette Reali osserva l’orario 10.30-13, 15.30-19.30 anche la domenica (chiuso lunedì tutto il giorno e martedì mattina).

Contatti: 011.19902670