Zaza e Bonazzoli stendono l’Entella: il Toro avanza in coppa

Uno-due micidiale degli attaccanti granata. Ma ora bisogna far punti in campionato

Con due gol in due minuti il Torino liquida l’Entella avanza in Coppa Italia. Con Conti ancora in panchina per l’indisponibilità di Giampaolo e un 3-5-2 sperimentale, i granata riescono a superare i sedicesimi: agli ottavi troveranno il Milan.

La partita si decide tra il 28′ e il 30′: prima va a bersaglio Zaza, poi Bonazzoli. Una boccata d’ossigeno per il Toro che, ora, ha bisogno di recuperare terreno in campionato: dopo la sconfitta shock subita contro l’Inter, è vietato fallire l’esame Samp in programma nel posticipo del lunedì.