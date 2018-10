Zaza rientrato a Torino, condizioni da valutare nei prossimi giorni

L'attaccante granata costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale per una sofferenza al polpaccio

E De Silvestri rincuora Belotti per la mancata convocazione: "E' il nostro capitano e punto di riferimento"

Simone Zaza è rientrato a Torino dopo l’infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il ritiro della Nazionale azzurra. L’attaccante granata ha accusato una sofferenza al polpaccio sinistro e le sue condizioni saranno monitorate costantemente nei prossimi giorni.

I guai fisici di Zaza sono l’unica brutta notizia in casa granata. Gli uomini di Mazzarri hanno ripreso ad allenarsi al Filadelfia dopo i giorni di riposo concessi all’indomani della rocambolesca vittoria sul Frosinone.

Programmi personalizzati per Lyanco e De Silvestri, prossimi alla ripresa col gruppo. Il laterale, a Sky, ha confessato che “ho visto Belotti molto bene, Mancini ha spiegato le sue ragioni ed è giusto che sia lui a decidere se convocarlo o meno in Nazionale. Per quanto ci riguarda – ha aggiunto De Silvestri – Belotti è il nostro capitano e punto di riferimento”.