Zaza, un’altra chance in coppia con il Gallo. Il dt Vagnati lo carica

L’ex Valencia non ha dimostrato il suo valore ma servono anche i suoi gol per la salvezza

Simone Zaza sta guadagnando posizioni. Un po’ perché Moreno Longo sembra sempre più orientato ad affidarsi al doppio centravanti, e con lo stop forzato di Simone Verdi l’ex Valencia è il candidato principale per affiancare Belotti, un po’ perché il nuovo direttore sportivo Davide Vagnati spinge molto per rivalutare il suo cartellino. Lo stima, tanto da averlo cercato lo scorso gennaio come rinforzo per la Spal, e lo ha individuato come possibile pedina di scambio per il prossimo calciomercato, sempre che le strade debbano per forza dividersi. Alla fine, nella sessione invernale di trattative, non se ne fece nulla, eppure i due sono riusciti comunque a incrociare le proprie strade. E ora tocca a Zaza meritarsi la fiducia di allenatore e ds.

COPPIA GOL

Serviranno anche le sue reti per centrare una salvezza in bilico mai come adesso. C’è bisogno che volti pagina, ancora una volta: i primi 22 mesi al Toro sono da dimenticare, il bottino di dieci gol in 52 apparizioni è fin troppo magro.

