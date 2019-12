ZENITH- PROGETTO PROMETEO, ASSISTENZA GARANTITA E QUALIFICATA PER ANZIANI E FAMIGLIE

Si chiama ‘Progetto Prometeo‘ l’iniziativa della Cooperativa Sociale Zenith che ogni giorno presta conforto agli anziani e ai loro familiari, fornendo un aiuto concreto nella cura della casa e della persona, nell’igiene personale e nella preparazione dei pasti. Ma al tempo stesso funziona li segue nelle passeggiate e nelle commissioni quotidiane, fornisce ascolti psicologici e cura gli spostamenti assistiti.

Un servizio su misura, concordato dopo un colloquio conoscitivo direttamente tra l’assistito e chi si occuperà di seguirlo, professionisti come OSS e Assistenti Domiciliari insieme al Referente del progetto che farà costantemente da tramite. Prometeo rappresenta la soluzione ideale per non essere mai soli, grazie ad un’assistenza qualificata e al successo dell’iniziativa “#Ioaiutoilmiovicino”.

Il progetto per il suo alto valore è stato riconosciuto dalla Città di Torino, che l’ha finanziato Prometeo nell’ambito del Pon Metro 2014-2020, ed è patrocinato dalle Circoscrizioni 5 e 7 di Torino. I costi sono legati all’ISEE del richiedente, con prezzi assolutamente accessibili per chi appartiene alle fasce più basse. L’obiettivo fondamentale è quello di battere il senso di solitudine degli anziani, ma anche delle loro famiglie, creando una vera condivisione fra gli abitanti di uno stesso quartiere che partecipano così in maniera concreta e fattiva. Negli ultimi venti anni la Cooperativa Sociale Zenith ha realizzato moltissimi progetti sul territorio torinese creando una rete virtuosa tra enti e servizi.

Zenith, corso Francia 291 Torino.

Telefono: 011.6989801, 366.6711794 (Simona), 344.0789341 (Filippo).

Orario: 9-13; 14-17 (chiuso sabato e domenica).

Web: www.prometeozenith.it