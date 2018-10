Zero offerte per Comital e Lamalù. «Un nuovo bando entro gennaio»

Diverse manifestazioni d’interesse ma nessuna offerta d’acquisto al bando di gara. Così ora i 130 lavoratori della Comital e della Lamalù di Volpiano devono sperare nel nuovo bando che verrà aperto nel mese di gennaio e di rientrare nella cassa integrazione straordinaria che potrebbe essere varata attraverso il “decreto Genova”: la norma che, oltre ad affrontare l’emergenza di del crollo del ponte Morandi, contiene anche clausole “estensive” per ripristinare la cassa integrazione per cessazione attività dai decreti attuativi del Jobs Act. Per capire quali margini ci possano essere in questo senso è stato quindi fissato un incontro al ministero del Lavoro in programma il prossimo martedì, 9 ottobre.

Questo è quanto ha prodotto il tavolo di crisi convocato ieri negli uffici dell’assessorato regionale al Lavoro in via Massella a Torino, dopo che la procedura di vendita scaduta lunedì 2 ottobre è andata deserta. Nel corso dell’incontro i curatori fallimentari, Fabrizio Torchio e Massimiliano Basilio, hanno spiegato infatti che, pur essendoci state diverse manifestazioni di interesse, alla scadenza del bando di gara queste non si sono tradotte in offerte concrete di acquisto. I curatori hanno però aggiunto che, essendoci altri soggetti potenzialmente interessati a rilevare entrambe le aziende, un nuovo bando sarà aperto a inizio 2019.

«Sin dalle prime indiscrezioni sul decreto – ha dichiarato l’assessora regionale al Lavoro, Gianna Pentenero, parlando degli ammortizzatori sociali – ho scritto al ministero del Lavoro chiedendo esplicitamente che anche le aziende fallite, i cui lavoratori risultano sospesi, potessero rientrare nel provvedimento e nell’incontro di martedì speriamo di ricevere ricevere informazioni puntuali sull’applicabilità del decreto».

Anche i sindacati ripongono molte speranze sull’incontro romano al ministero della prossima settimana. «Dopo le dichiarazioni degli ultimi giorni, il governo batta un colpo e dimostri nei fatti che in situazioni di questo genere è presente ed è in grado di attuare misure capaci di garantire la continuità occupazionale dei lavoratori» hanno commentato Dario Basso, segretario della Uilm di Torino, e Ciro Di Dato, responsabile territoriale della Uilm. «La dichiarazione di licenziamento collettivo per tutti i lavoratori Comital e Lamalù dà una prospettiva di 75 giorni a una trattativa che evidentemente rischia di essere solo formale – hanno aggiunto – e non ci possiamo permettere di tergiversare oltre, i lavoratori sono allo stremo, servono misure straordinarie per tutelarli».

Secondo Federico Bellono, segretario provinciale della Fiom-Cgil, e Julia Vermena, responsabile Comital per la Fiom-Cgil torinese, «i lavoratori sono allo stremo e la cassa integrazione è uno strumento indispensabile per gestire una situazione che altrimenti rischia di diventare ingovernabile. Dopo le garanzie arrivate pubblicamente dal governo, un impasse su questo versante non è neanche immaginabile: sarebbe il colmo se il governo smentisse sé stesso». «La cassa serve ai lavoratori per sopravvivere e per accompagnare il periodo previsto dal nuovo bando affinché eventuali offerte si formalizzino al fine di garantire un futuro industriale per lo stabilimento di Volpiano e i lavoratori».