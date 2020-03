Zingari alla conquista delle case Atc: neppure il virus ferma le occupazioni

L’emergenza coronavirus non ferma le occupazioni di case Atc. Anzi. E a dimostrarlo sono tre interventi in due giorni del Reparto Polizia Abitativa della municipale, conclusi con altrettante denunce a piede libero.

Il primo blitz, compiuto in forze, anche con l’intervento dei motociclisti del corpo che hanno “sigillato” un tratto di strada per la durata dell’operazione, è andato in scena martedì in via Aosta 31, dove era stata segnalata una famiglia di romeni che da qualche giorno avevano preso possesso di un appartamento sfitto. Abusivi che, prima di entrare, avevano svuotato l’alloggio riversando tutto in strada per fare spazio al proprio arredamento. Gli agenti, mentre un furgone dell’Amiat liberava il marciapiede trasformato in discarica, dopo aver identificato le persone all’interno, hanno denunciato i maggiorenni, ma non hanno potuto procedere con uno sgombero per la presenza di minori.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++