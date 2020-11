«Zingari andate via, puzzate». Minacce e danni a una famiglia

«Mi minacciano e mi bucano le gomme solo perché sono uno zingaro. Ma io sono onesto e non do fastidio a nessuno». È la denuncia di un residente dei Marocchi, frazione di Poirino al confine con Santena. Un pugno di case in mezzo alla campagna, dove spiccano i condomini popolari all’angolo fra via Nino Costa e via della Margherita. Lo “zingaro” vive proprio lì. Non rivela il suo nome, dice che tutti lo chiamano “Codi” e accetta di raccontare quello che, a sentire lui, vive da anni nel quartiere. In realtà l’ultimo episodio risale solo a mercoledì mattina, quando si è trovato un biglietto sul furgone. C’era scritto: «Avete rotto il c… Parcheggiate sotto casa vostra o avrete spiacevoli conseguenze».

Lui ha subito chiamato i carabinieri, ha sporto denuncia per minacce e ha segnalato l’accaduto su Facebook. C’è chi parla di «persone vigliacche», chi accusa di «razzismo» e di «mentalità da Gomorra».

