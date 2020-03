Zona arancione, controlli alle barriere di Rondissone e Carmagnola [FOTO]

Spostamenti consentiti solo per esigenze di lavoro e necessità stringenti: verifiche anche in altri punti d'accesso a Torino

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha esteso a tutta Italia le limitazioni in vigore nelle zone rosse per il contenimento dell’emergenza coronavirus, sono stati intensificati i controlli per le auto che fanno ingresso a Torino.

Pattuglie della polizia stradale presidiano le barriere autostradali. A Rondissone verifiche sulle auto e i mezzi provenienti da Milano, a Carmagnola invece su quelli che fanno il loro ingresso in città attraverso la Torino-Piacenza.

Altri punti di controllo sono stati allestiti in altri punti nevralgici. Il decreto, infatti, impone limitazioni agli spostamenti che non siano motivati da esigenze di lavoro o da stringenti necessità.