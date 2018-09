Zona industriale invasa dai rifiuti e pure dai “letti” delle prostitute

Le strade della zona industriale che si estende fra la tangenziale e l’ex provinciale 24 hanno due cose in comune. Sono state intitolate a diverse nazioni europee e sono diventate una discarica a cielo aperto per tutti coloro che hanno bisogno di sbarazzarsi di vecchi mobili, suppellettili e laterizi provenienti da ristrutturazioni.

Il problema si manifesta maggiormente lungo via Italia. Nel parco che costeggia la strada non è difficile vedere cumuli di immondizia ma anche interi mobili e rifiuti di vario genere. Materassi, indumenti e bottiglie fanno capolino ad ogni angolo. La situazione non migliora nella zona di piazza Maestri del Lavoro. La piazza è invasa di erba e anche qui è possibile scorgere rifiuti abbandonati come vecchie mattonelle, secchi di vernice e anche un materasso, probabilmente utilizzato come alcova per le numerose prostitute che stazionano nella zona.

In via Nazioni Unite non si vedono discariche, forse per il fatto che è molto trafficata e dotata di diversi impianti di videosorveglianza, non ultimo quello di un’azienda che si occupa di trasporti di valori. Altre telecamere sono presenti nei pressi di via Ungheria dove sino a qualche anno fa avvenivano gli abbandoni più importanti. Con la messa a punto di un sistema di videosorveglianza i fenomeni di abbandono sono cessati ma si sono spostati poco più in là, fra gli alberi del parco dove è più facile entrare con camion e automobili e abbandonare tutto quello che si vuole.