Ztl allargata e rincari sulla sosta. «Il centro storico sta morendo»

Il cartello, che ha iniziato a comparire su diverse vetrine o all’interno di alcuni negozi del centro città, contiene un messaggio forte: “Cedesi attività”. Bersaglio polemico sono le politiche dell’Amministrazione comunale pinerolese. Una protesta che è esplosa dopo la decisione del Comune di ampliare la Ztl in centro storico. Decisione che, al momento, non è stata ancora tradotta in pratica, ma che aveva già sortito minacce di morte alla famiglia del sindaco. I commercianti puntano il dito contro una serie di misure stabilite dal sindaco Luca Salvai e dalla sua squadra come la chiusura di piazza Roma e il caro parcheggi (per le nuove soluzioni adottate sugli abbonamenti per le zone blu). Ma viene contestata anche la «mancanza di investimenti sulla città» e l’«assenza di politiche a favore delle imprese». Il grido di allarme che viene lanciato è forte: «Salviamo la nostra Città dalla desertificazione, non lasciamo che Pinerolo si spenga». «La protesta è pacifica, ma il contenuto del cartello è forte, perciò non tutti lo espongono in vetrina, perché non è detto che i clienti conoscano la questione. Gli aderenti comunque sono una novantina – racconta Gianfranco Brocca del negozio di abbigliamento di via del Duomo -. Abbiamo anche preparato un fotomontaggio con il prima e dopo la chiusura del Centro storico: prima c’è una Pinerolo piena di gente, dopo deserta». Sul fronte del Centro storico, i commercianti non chiedono al Comune di stravolgere la sua decisione, ma «basterebbe un’apertura pomeridiana di un paio d’ore e un miglioramento dell’arredo urbano – approfondisce Brocca -. Non ci sono stalli per le biciclette, le panchine sono praticamente inesistenti…». «Mi chiedo dove fosse chi protesta, quando abbiamo discusso queste misure. Abbiamo raccolto le richieste di commercianti e residenti – ribatte l’assessore alla Viabilità Giulia Proietti -. Se si dotassero di un referente, sarebbe più facile raccogliere lamentele e proposte». L’intenzione della Giunta è di non fare passi indietro: «Aprire un paio d’ore al pomeriggio non avrebbe senso. Partiamo da due presupposti differenti. Per noi il centro si abbellisce togliendo le auto, non lasciandole transitare». Ciononostante precisa che il Comune non sta con le mani in mano: «Dove verranno tolti parcheggi nel Centro storico, inseriremo panchine e stalli per le biciclette – promette Proietti -. Ma abbiamo anche promosso incentivi per chi apre un’attività nuova e sgravi sull’Imu ai proprietari di immobili destinati a negozi, se il contratto di affitto è siglato secondo i patti territoriali e quindi garantisce un risparmio al negoziante».