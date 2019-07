Ztl, ora è guerra totale: nasce la santa alleanza negozianti-opposizioni

È guerra. Tra il Comune e le associazioni dei commercianti il tempo del dialogo è ufficialmente terminato. A spezzare gli equilibri, precari da mesi, è il progetto di estensione della Ztl centrale dalle 7.30 alle 19.30, dal lunedì al venerdì.

L’incontro-scontro che si è svolto nella giornata di ieri tra la sindaca e i rappresentanti del mondo del commercio si è concluso nel peggiore dei modi. I presidenti di Ascom e Confesercenti, Maria Luisa Coppa e Giancarlo Banchieri, hanno lasciato Palazzo Civico invocando l’aiuto delle opposizioni per stoppare il provvedimento.

«Non aspettano neppure lo studio dell’Arpa, vogliono solo fare cassa. Chiediamo a tutte le forze politiche di opposizione di incontrarci per capire come procedere» tuona Banchieri al termine della riunione con sindaca e assessori. «È rottura totale – afferma invece Coppa con la voce rotta dal nervosismo -. Siamo indignati perché non hanno minimamente preso in considerazione le esigenze delle aziende. Chiederemo aiuto anche alla Regione».

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI