Zumba approda anche su Switch!

Zumba, il fenomeno globale che ha portato divertimento e fitness in tutto il mondo – con oltre 15 milioni di persone partecipanti ai corsi, in 186 paesi diversi – approda oggi su Nintendo Switch con Zumba Burn it Up!, in formato fisico e digitale, pubblicato da 505 Games.

Acquistabile sul Nintendo eShop o nei principali negozi retail, Zumba Burn it Up! è un’attrazione irresistibile per gli appassionati di dance party di tutte le età e di tutti i livelli. A questi non resta che scatenarsi sulle coreografie degli istruttori di Zumba e sulle note di più di 30 brani, che includono hit internazionali, tra cui i brani di Cardi B, Bad Bunny & J Balvin, Ciara, Steve Aoki, Daddy Yankee, Play-N-Skillz & Elvis Crespo, Bomba Estéreo e DJ Ricky Luna ft. Nando Boom & Hisatomi. A fare da corollario un folto catalogo di brani originali Zumba.

Sfruttando le potenzialità dei Joy-Con controller di Nintendo Switch per tracciare i movimenti del giocatore, Zumba Burn it Up! ricompensa gli aspiranti ballerini per le energie investite e il talento mostrato, incoraggiandoli a dare sempre “un po’ di più”, indipendentemente dal livello raggiunto. I giocatori seguono le mosse a schermo degli istruttori Zumba più famosi per dilettarsi in tre divertenti modalità di gioco: Canzone Singola, Classe completa (con disponibilità di sessioni brevi, medie o lunghe) e Fitness Party, per permettere fino a 4 giocatori di fare una Canzone Singola o una Classe Completa tutti assieme.

Zumba Burn it Up! è stato sviluppato da Kuju Games (Guitar Hero Live) e include: